Politie zoekt getuigen van ‘incident’ bij Hoofdstation Groningen

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van ‘incident’ tussen een passagier en een controleur van Arriva. Dit vond afgelopen maandag plaats bij het Hoofdstation van Groningen.

Volgens de politie vond het incident plaats bij de treinvervangende bus naar Winschoten. Wat er precies gebeurd is, maakt de politie niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de dader na het incident weggelopen is bij de bussen.

De politie roept getuigen van dit incident op zich te melden bij de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900 – 8844, via Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 of via een persoonlijk bericht op Facebook. Houd in alle gevallen zaaknummer 202122458 bij de hand.