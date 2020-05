Politie: ‘Wie weet meer over luide knallen bij Westpark in De Held?’

nieuws

foto: Andries Oord

De afgelopen nacht hebben meerdere omwonden melding gemaakt van luide knallen rond het Westpark in De Held. De politie is donderdagmiddag nog steeds op zoek naar getuigen van mogelijk verdachte situaties in de omgeving van het Hoendiep bij Hoogkerk, de Tarralaan en Johan van Zwedenlaan.

De politie kamde het gebied rond het Westpark uit, maar kon ondanks de meerdere meldingen niets bijzonders vinden in de omgeving. Een van de melders had de indruk dat de knallen mogelijk schoten geweest zijn, de politie heeft hier verder geen aanwijzingen voor.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of via Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar via 0800 – 7000.