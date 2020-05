Politie: ‘Wie volgde de pakketjesdief op de Zandsteenlaan?’

De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van de diefstal van een postpakketje aan de Zandsteenlaan in de Schilders- en Zeeheldenwijk in Groningen. Deze diefstal vond afgelopen dinsdag plaats.

Volgens de politie is een specifieke getuige van de diefstal achter de dief aan gereden met zijn personenauto. Deze getuige heeft ook met de pakketbezorger gesproken. De politie wil graag met deze getuige spreken.

Was u de getuige, weet u wie de getuige was of weet u meer over de diefstal van het postpakket? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000. Een persoonlijk bericht via Facebook is ook mogelijk. Houd daarbij zaaknummer Bvh 2020123828 FK BT5 bij de hand.