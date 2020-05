Politie vindt drugslab in loods aan Beckerweg

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In een loods op een bedrijventerrein aan de Beckerweg heeft de politie in de nacht van woensdag op donderdag een drugslab aangetroffen. Het lab kwam men op het spoor naar aanleiding van een onderzoek.

“De inval vond in het begin van de nacht plaats”, vertelt Joey Lameris van 112groningen.nl. “Ik sprak zojuist met een buurman die alles gezien heeft. Ze zijn met een shovel het terrein opgereden en hebben met het voertuig het rolluik van het pand geforceerd. Een bewakingseenheid heeft vervolgens de hele nacht het pand bewaakt. Rond 07.00 uur startte men met het onderzoek en de ontmanteling van het lab.”

Synthetische drugs

De politie laat weten dat vrijwel direct na de inval er een productieruimte voor het aanmaken van synthetische grondstoffen werd ontdekt. Op het moment van de inval was het lab niet in werking. Specialisten hebben geconstateerd dat er in het verleden wel synthetische drugs is geproduceerd. Voorbeelden van synthetische drugs zijn XTC, GHB en amfetamine. Ze worden synthetische drugs genoemd omdat ze door middel van een chemische verbinding, een synthese, gemaakt worden.

De politie doet donderdagochtend onderzoek bij de loods. Foto: Joey Lameris – 112groningen.nl

Chemische fabriek

De politie noemt het drugslab aan de Beckerweg een kleine chemische fabriek. “Dit soort laboratoria zijn een groot risico in woonwijken en op bedrijventerreinen. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk”, laat de politie weten. Volgens de woordvoerder kunnen drugslabs als deze aan de Beckerweg overal aangetroffen worden. “Het zijn vaak ruimtes die een ingang hebben waar grotere voertuigen naar binnen kunnen rijden zodat het in- en uitladen van jerrycans niet opvalt. In- en rondom een productielocatie ruikt het vaak chemisch, bijvoorbeeld naar aceton.

Nog geen aanhoudingen

Vooralsnog is niemand in deze zaak aangehouden. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmanteling is donderdagochtend bij de loods aanwezig om het lab veilig te ontmantelen. Ondertussen doet men in de loods ook onderzoek. De politie wil graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben over dit drugslab. Informatie kan doorgegeven worden via telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.