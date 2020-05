Politie jaagt op kangoeroe

nieuws

foto: Andries Oord

De politie zit zondagmorgen in Paterswolde achter een kangoeroe aan. Ook wordt gezocht naar de eigenaar.



Zondagmorgen kwam de melding dat het beest aan de wandel was in de omgeving van de Helmerdijk.

Mensen die meer weten kunnen bellen met 0900-8844.

In de omgeving van de Helmerdijk in #Paterswolde zijn collega’s bezig met het proberen te vangen van een loslopende kangoeroe/wallaby. Wij zijn opzoek naar de eigenaar van het dier. Bent/kent u de eigenaar van het dier? Neem dan contact op via een DM of via 0900-8844. ^NB — Politie Tynaarlo (@PolitieTynaarlo) May 3, 2020