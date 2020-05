Politie en EOD naar Paracelsusstraat voor mogelijk explosief onder auto

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

De politie moest maandagochtend in allerijl naar de Paracelsusstraat in de wijk Corpus den Hoorn. Daar lag mogelijk een handgranaat of een ander explosief onder een auto.

De straat is door de politie afgezet. De Explosieve Opruimingsdienst kwam later op de ochtend ter plaatse om het mogelijke explosief onschadelijk te maken en te verwijderen. Om wat voor explosief het gaat, is nog niet duidelijk.

Onder een auto aan de Paracelsusstraat in #Groningen is vanmorgen een onbekend voorwerp gevonden. We doen momenteel onderzoek wat dit voorwerp kan zijn. Omdat niet bekend is waar het om gaat is contact geweest met de EOD. De straat is inmiddels afgezet. — Politie Groningen (@polgroningen) May 11, 2020