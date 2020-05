Politie dreigt met boetes voor foutparkeerders aan Admiraal de Ruyterlaan

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Volgens de politie wordt het tijdelijke parkeerverbod aan de Admiraal de Ruyterlaan vaak genegeerd. De dienst meldt maandagochtend niet langer te waarschuwen, maar direct te gaan bekeuren.

De politie moest de afgelopen week meerdere keren op zoek naar eigenaren van fout geparkeerde auto’s. De dienst zegt tot nu toe coulant geweest te zijn, maar vanaf nu direct te gaan bekeuren.

Door werkzaamheden aan de van Heemskerckstraat moet er groot materiaal door de Admiraal de Ruyterlaan. Daarom is aan het achterste van de straat tot en met 17 juni een parkeerverbod ingesteld tussen 06.00 en 19.00 uur. De fout geparkeerde voertuigen zorgen ervoor dat de werkvoertuigen alternatieven routes gaan zoeken, waaronder over een grasveld in de straat.