PO-Raad: “Tevreden over eerste schooldag”

nieuws

Foto: Liesanne de Haan

De eerste schooldag voor de basisscholen is over het algemeen goed verlopen. Dat zegt de PO-Raad, de organisatie die alle schoolbesturen vertegenwoordigt, maandagavond.

Sinds halverwege maart waren de basisscholen gesloten vanwege de coronacrisis. Ons land bevindt zich inmiddels in de fase dat er weer langzaam dingen kunnen. Het naar school gaan is daar een onderdeel van. “Het ging er vandaag gemoedelijk aan toe tussen de kiss & rides en de schooldeuren”, laat de PO-Raad weten. De voorbereidingen voor de heropening waren een flinke klus. In de schoolgebouwen zijn fysieke aanpassingen gedaan en de groepen leerlingen zijn in tweeën gesplitst. Op maandag heeft de ene helft les, op dinsdag de andere helft.

Behalve de interne afstemming met leraren moest er ook van alles geregeld worden in de communicatie naar ouders en met de buitenschoolse opvang. “Roosters maken voelde soms als een 1000-stukjespuzzel leggen. Natuurlijk zijn er de nodige hobbels genomen en gaan we nog hindernissen tegenkomen.”