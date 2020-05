‘Plankaart’ moet plaatsing 350 nieuwe laadpalen in gemeente versnellen

nieuws

Foto: Wikimedia Commons

De gemeente gaat het aantal openbare laadpalen voor elektrische auto’s de komende drie jaren uitbreiden met 350 nieuwe exemplaren. Om het proces te versnellen, komt de gemeente met een ‘plankaart’ met 1500 geschikte locaties.

Inwoners kunnen op de digitale plankaart, die te vinden is op de website van de gemeente, aangeven waar zij het liefste een nieuwe laadpaal voor elektrische auto’s zien verrijzen. Op de plekken waar het meeste animo is voor een laadpaal, wordt één van de 350 geplande palen geplaatst. Omdat de geschikte locaties nu al zijn vastgelegd, kost het een stuk minder tijd om ook daadwerkelijk tot plaatsing over te gaan. “We zoeken nu nog per aanvraag een locatie voor de paal en nemen vervolgens een verkeersbesluit. Dat proces kost ongeveer vijftien weken. Die periode willen we met deze plankaart aanmerkelijk verkorten”, vertelt wethouder Philip Broeksema.

Een deel van de locaties voor de laadpalen is al vastgesteld. Deze komen bij bijvoorbeeld buurthuizen, winkelcentra, sportparken en in de dorpskernen.

Er zijn op dit moment ruim tweehonderd openbare laadpalen in de gemeente. U mag zelf geen laadpaal plaatsen op openbaar terrein. Ook een kabel over het trottoir leggen is niet toegestaan. Een aanvraag voor een openbare laadpaal is in de openbare ruimte dus noodzakelijk.