Persoon haalt nat pak bij incident aan Eendrachtskade

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een incident aan de Eendrachtskade is zaterdagavond een persoon te water geraakt en daarna door agenten gearresteerd. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De melding van een persoon te water kwam rond 19.00 uur bij de hulpdiensten binnen. “Aanvankelijk werd gemeld dat er een voertuig te water was geraakt”, meldt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Daarop werden de duikers en de grote hulpverleningswagen van de brandweer ter plaatse gestuurd. Bij aankomst bleek het echter niet om een auto te gaan maar om een persoon. Die was op dat moment al uit het water gehaald waarop de brandweer weer terug kon keren.”

Hoe de persoon te water kon raken is onbekend. “Van omstanders kreeg ik te horen dat de persoon op de vlucht was voor agenten en daarop maar het water in is gesprongen”, vertelt Raymond Meter van meterfotografie.nl. “Agenten hebben daarop de man uit het water gehaald en vervolgens gearresteerd.”