Persoon gewond bij verkeersongeluk Engelberterweg

Foto: 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagochtend op de Engelberterweg in Engelbert is een persoon gewond geraakt. Dat meldt een fotograaf van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 11.40 uur. Wat er precies gebeurd is, is onbekend. Volgens de fotograaf zijn naar alle waarschijnlijkheid een fietser en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. Daarbij is de fietser gewond geraakt. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Behalve een ambulance kwamen ook verschillende politiewagens op de melding af. Het slachtoffer is door verpleegkundigen gestabiliseerd en daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.