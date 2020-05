Persconferentie Rutte: “Horeca op 1 juni open, start vo en treinen gaan weer rijden”

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

De coronamaatregelen in ons land worden vanaf 1 juni verder versoepeld. Dat hebben premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dinsdagavond laten weten op een persconferentie.

Premier Rutte zegt het verantwoord te vinden om de stappen te nemen die eerder zijn aangekondigd. “Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald en de cijfers zijn positief”, aldus Rutte. “De ruimte die er nu is, die hebben we samen verdiend. Bij een verdere versoepeling van de maatregelen is het nog belangrijker om je aan de maatregelen te houden. Het virus kan snel opleven. We moeten vertrouwen hebben, maar we moeten ook waakzaam zijn.”

Verspreidingsrisico

Rutte benadrukt dat bepaalde regels blijven gelden. “Als je verkouden bent, blijf je thuis. Heb je koorts dan blijft het hele gezin thuis. We werken zoveel mogelijk thuis, vermijd drukte, we niezen in onze ellebogen en we wassen heel vaak onze handen. Als we dit blijven doen dan houden we het verspreidingsrisico zo klein mogelijk.”

Sportscholen mogen voorlopig nog niet open. Foto: Bill Couch / Flcikr / CC 2.0-by-nc-nd

“Groot compliment voor jongeren”

De premier richtte zich in de persconferentie ook speciaal tot de jongeren. “Ik wil jullie een groot compliment geven. Ik kan me heel goed voorstellen dat je de afgelopen tijd wel eens boos bent geweest. Dat mag. We hebben te maken met een fenomeen waar we nog nooit eerder mee te maken hebben gehad. Daarom is het belangrijk om ons ook de komende tijd aan de regels te houden. Het virus is nog bij ons, en het zal de komende tijd ook bij ons blijven.” Rutte doet ook een beroep op de jongeren en de kinderen. “Het zou geweldig zijn als jullie mee denken en mee gaan praten over de Nederlandse corona-aanpak. Kom met ideeën, praat er over in de klas en laat het ons weten.”

Een tweede lockdown is rampzalig

“Nederland is een land van meningen. Na de persconferentie van twee weken geleden is er heel veel gezegd. En dat is goed en ook logisch. Als bedrijf A krijgt te horen dat de deuren weer open mogen, dan roept dat bij bedrijf B vragen op die dicht moet blijven. Tegen al die mensen die zich daar druk om maken wil ik zeggen dat we niet alleen naar specifieke groepen kijken maar dat we ook oog moeten houden voor het grotere geheel. Iedere versoepeling betekent meer drukte op straat en in het openbaar vervoer. Daarom kan niet alles tegelijk open. Als we te snel gaan, en een tweede lockdown wordt nodig, dan zijn we nog veel verder van huis. Ik benadruk dat niet alles in beton gegoten is, en we staan ook open voor dialoog.”

De belangrijkste versoepelingen

Horeca, terrassen, musea en schouwburgen

De belangrijkste versoepeling betreft die voor de horeca. Sinds halverwege maart zijn café’s, restaurants en kroegen gesloten. Vanaf 1 juni komt daar vanaf 12.00 uur verruiming in. Men mag maximaal dertig bezoekers ontvangen exclusief personeel en ook mag men gasten op terrassen weer van een hapje en drankje voorzien. Het voorstel om twee dagen eerder groen licht te geven om te heropenen is van tafel geveegd. Ook mag men niet direct om middernacht open omdat het kabinet bang is voor spontane feesten die uitbreken. Clubs, disco’s en andere feestgelegenheden mogen nog niet open.

Ook musea, schouwburgen en bioscopen mogen weer open. Voor hen gelden ook strikte maatregelen. Zo mogen er maximaal dertig bezoekers tegelijk in een gebouw aanwezig zijn. Daarnaast moet men werken op reservering. Bioscopen hebben al laten weten dat ze minder films willen laten draaien zodat bezoekersstromen goed gereguleerd kunnen worden.

De versoepeling betekent dat bezoekers de gloednieuwe tentoonstelling over 75 jaar bevrijding in het Groninger Museum eindelijk kunnen gaan bekijken. Foto: Beeld uit de virtuele tentoonstelling (Musea360)

Voortgezet onderwijs

De middelbare scholen gaan op dinsdag 2 juni weer open. Dit gebeurt in eerste instantie nog wel onder strenge voorwaarden. Zo moeten leerlingen, in tegenstelling tot de basisschoolleerlingen, wel anderhalve meter afstand bewaren. In de praktijk betekent dit dat 25 tot 33 procent van de scholieren tegelijk op school kan zijn. Daarnaast is er een scala aan adviezen gepresenteerd als leerlingen zoveel mogelijk in dezelfde klas te houden, kantines dicht te houden en geen gebruik te maken van kluisjes. Verschillende scholen hebben laten weten dit schooljaar geen fysiek onderwijs meer aan te zullen bieden. “Dat heeft niet onze keuze”, zegt Rutte. “Wij pleiten er voor dat alle scholen fysiek onderwijs gaan aanbieden.”

Op 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open. Sinds vorige week gaan leerlingen voor de helft naar school. Vanaf 8 juni is dit weer volledig. Vanaf 15 juni kunnen er weer toetsen op het mbo en het hbo gemaakt gaan worden. Deze toetsen worden op een tijdstip geplanned dat men met het openbaar vervoer naar school kan.

Openbaar vervoer

De treinen, bussen en metro’s in ons land gaan vanaf 2 juni weer een volledige dienstregeling rijden. Sinds halverwege maart wordt er door de vervoersbedrijven gewerkt met een aangepaste dienstregeling. Dat alle treinen en bussen weer gaan rijden betekent niet dat iedereen weer mee mag. Alleen mensen met essentiële beroepen mogen mee en zij moeten tijdens hun reis een mondkapje dragen. Dit geldt voor personen vanaf dertien jaar. Om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen kan slechts veertig procent van de beschikbare capaciteit in een bus of trein gebruikt worden. Door middel van stickers wordt aangegeven waar je mag zitten. Zijn alle zitplaatsen bezet dan wordt gevraagd om een volgende trein of bus te nemen.

Het openbaar vervoer gaat vanaf 2 juni weer een volledige dienstregeling rijden. Foto: Sebastiaan Scheffer

Systeem om zicht te houden op het virus en waar nodig op de rem trappen

Door alle versoepelingen neemt ook de angst toe dat het virus weer kan oplaaien. Om hier goed zicht op te houden heeft minister De Jonge de afgelopen weken gewerkt aan een systeem, een zogeheten dashboard, waarmee zicht kan worden gehouden op het virus. In het dashboard worden allemaal gegevens gestopt als het aantal bedden in ziekenhuizen dat bezet is, het aantal patiënten op de Intensive Care, het aantal mensen dat positief getest wordt op het virus en ook de reproductiefactor (R 0 ). Als dit systeem aan geeft dat het virus ergens oplaait kan het kabinet op de rem trappen door per leeftijdscategorie, per sector of per regio maatregelen te nemen.