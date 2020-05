Pathé-bioscoop komt met protocol voor heropening

nieuws

Foto: Ellen Grondijs

Bioscoop Pathé heeft woensdag een protocol gepresenteerd hoe de filmzaal de heropening vanaf 1 juni voor zich ziet. Het protocol bestaat uit tien maatregelen.

“Als iedereen deze regels volgt, dan kan iedereen veilig genieten van de tofste films”, laat het bedrijf op haar social media-kanalen weten. Door een versoepeling van de coronamaatregelen mogen vanaf 1 juni maximaal dertig bezoekers aanwezig zijn in de bioscoop. De belangrijkste regels waar bezoekers zich aan moeten houden is dat van tevoren een ticket online geboekt wordt. Eenmaal in de zaal wijst een medewerker de zitplaats aan waar je plaats mag nemen. Daarbij zitten er minstens drie stoelen tussen de verschillende gezinnen en mag men ook niet achter elkaar zitten.

Om het arriveren en vertrekken soepel te laten verlopen worden de films meer verspreid over de dag. Pathé heeft in Groningen een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep.

Vanaf 1 juni zijn jullie weer welkom bij Pathé! Dit zijn de tien belangrijkste maatregelen die we in onze bioscopen hebben doorgevoerd. Als iedereen deze regels volgt, dan kunnen jullie veilig genieten van de tofste films!🍿 pic.twitter.com/MxrLL6VVmT — Pathé (@Pathe) May 13, 2020