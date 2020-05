Partij tegen ‘zeikende’ studenten was schreeuw om aandacht voor verkiezingen

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De parodiefractie van de ‘Partij tegen de Student’, die op 1 mei jongstleden meldde mee te gaan doen aan de verkiezingen voor de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen, was volgens initiatiefnemer Léon Melein slechts een schreeuw om aandacht.

“Ik ben blij met alle aandacht voor dit project, maar toch ook wel ergens verbaasd. Zelfs met een totaal absurd manifest werd er hardop getwijfeld of we mee zouden doen en of we dan zetels zouden halen. Ik hoop dat de media de échte partijen en de

verkiezingen komende maand net zo serieus zullen nemen”, aldus Melein (25), masterstudent Informatiekunde aan de RUG.

“In feite wint de Partij tegen de Student al jaren, aangezien de opkomst bij de verkiezingen maar zo’n 30 procent is. Dit ondanks vele pogingen om hier iets aan te doen. Bovendien zorgt de coronacrisis ervoor dat partijen de student niet

kunnen opzoeken met een flyer of een verhelderend praatje”, aldus Léon Melein. “Ga stemmen! Lees je goed in, maak een weloverwogen keuze en breng tussen 8 en 12 juni je stem uit. Want anders wint de Partij tegen de Student alsnog!”