Partij opgericht tegen “zeikende” studenten

foto: Bob de Vries

De Partij tegen de Student gaat meedoen aan de universiteitsraadverkiezingen. De initiatiefnemers vinden dat studenten niet zo veel moeten zeiken.

“Studenten hebben altijd iets te klagen, over besluitvorming, over afscheidsfeestjes of over hun onderwijs. Daar hebben wij genoeg van!” zegt Henk Zegel van de partij. De coronacrisis heeft volgens Zegel bewezen dat medezeggenschap niet werkt. Als er niet meteen duidelijke besluiten waren genomen hadden studenten nog langer in onzekerheid gezeten.

“Al dat boze geschreeuw en die roep om inspraak, moeten die mensen niet een keer gaan studeren?” vraagt de partij zich af. En over studentenwelzijn: “Als studenten nou gewoon niks anders doen dan studeren dan hoeven ze zich ook niet zo’n zorgen te maken over die drukke agenda’s en leren ze ook nog eens wat. Je zal zien dat de studentenpsychologen het dan een stuk rustiger krijgen.” aldus Zegel.

Dat de partij één grote grap is blijkt verder uit het verkiezingsprogramma met punten als luxe auto’s voor het College van Bestuur met jacuzzi, de docent heeft altijd gelijk en onderwijs slechts in het Gronings of andere Nedersaksische talen.