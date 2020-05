Pandjesbaas moet pand aan Westerbinnensingel (deels) afbreken

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De rechtbank Noord-Nederland heeft eind april bepaald dat verhuurder Joshua Camera een gebouw aan de Westerbinnensingel (deels) af moet breken. Camera gaat in hoger beroep in de zaak die al sinds 2016 loopt.

Het pand, dat in 2016 gebouwd werd, staat volgens de eiser zo’n halve meter over de erfgrens. De pandjesbaas ging, ondanks klachten en een rechtszaak die werd aangespannen door de buurman, door met de bouw. Camera is het niet eens met de Kasdastrale meting, die volgens hem niet klopt.

De rechtbank deed 29 april uitspraak in de langlopende zaak. Het veroordeelde de verhuurder tot de sloop van het illegaal gebouwde deel, op straffe van een geldboete van 7000 euro per dag, met een maximum van 100.000 euro. Het gebouw wordt niet direct gesloopt, eerst moet het hoger beroep in de zaak zijn afgerond.