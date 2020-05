OV-bureau maakt wijzigingen buslijnen bekend

nieuws

Foto Andor Heij. Bus Qbuzz

Het OV-bureau Groningen Drenthe stelt een aantal wijzigingen in de busdienstregeling voor. De nieuwe regeling moet op 13 december van dit jaar ingaan.

Zo wordt lijn 12 (hoofdstation – Europapark – Euvelgunne – Kardinge) gesplitst in een scholierenlijn 16 (Europapark – scholen Lewenborg – Kardinge) en een forensenlijn 19 (hoofdstation – Europapark – Euvelgunne).

De route van lijn 9 via Selwerd komt te vervallen. Lijn 9 gaat straks rechtstreeks via de Eikenlaan naar het noorderstation rijden. Lijn 10 neemt de bediening van Selwerd over door vanaf de Korrewegwijk via de ring noord over de Iepenlaan naar het noorderstation te rijden.

De route van lijn7 (noorderstation – Vinkhuizen – hoofdstation – Jan Luykenstraat) wordt via het Martini Ziekenhuis verlengd en uitgebreid naar twee keer per uur. Zo is Vinkhuizen weer verbonden met het Martini Ziekenhuis, en wordt de verbinding P+R Hoogkerk – ziekenhuis versterkt.

Tot 12 juni is er gelegenheid om reacties te geven op de ontwerp-hoofdlijnen. De nieuwe dienstregeling is te vinden op de website ovbureau.nl.