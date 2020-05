Oude verfmethode krijgt herkansing in Groningen

nieuws

Toentje verbouwt in samenwerking met Academie Minerva en de Hanzehogeschool verfplanten. Dat zijn planten die gebruikt worden om bijvoorbeeld textiel of papier van kleur te voorzien.



De meeste kleurstoffen worden tegenwoordig op chemische wijze vervaardigd. Maar tot 1850 werd alle textiel met plantenstoffen geverfd. In minder geïndustrialiseerde landen gebeurt dat nog steeds. En binnenkort dus ook weer in Groningen.

De verfplanten worden verbouwd in een proeftuin bij Harkstede. Daar groeien en bloeien verfkamille, karmozijnbes, lupine, indigo, amarant, wolfspoot, wede, guldenroede, reseda, bernagie, dahlia’s artemisia, roomse kervel, ossentong, wouw en afrikaantjes.