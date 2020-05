Oude Groningse bussen van Qbuzz rijden eerste rondjes in Marokko

nieuws

Groningse bussen in Marokko. Foto: still uit filmpje YouTube

De oude lijnbussen van vervoersbedrijf Qbuzz die vijf maanden geleden uit dienst werden gehaald hebben inmiddels hun eerste rondjes in Marokko gereden.

In december ging er in de provincies Groningen en Drenthe een nieuwe ov concessie in. In deze concessie staan afspraken waar een busbedrijf zich aan moet houden. Eén van de afspraken was dat de busvloot verduurzaamd moest worden. Dit betekende dat er nieuw materieel werd aangeschaft en dat tegelijkertijd een hele serie oude bussen verkocht kon worden. De bussen die in 2009 en 2010 gebouwd zijn hadden op de busmarkt over aandacht niet te klagen. Uiteindelijk kocht een busbedrijf in Marokko de vloot op.

Eind januari werden de bussen vanuit Groningen naar Moerdijk getransporteerd waarna ze naar Casablanca in Marokko gingen. Daar rijden de bussen inmiddels rond. Dat doen ze overigens in hun vertrouwde bordeaux-rode jasjes. De naam Qbuzz is wel van de bussen gehaald, maar dat geldt dan weer niet voor de bestemmingen. Zo kun je in de Marokkaanse stad zo instappen in een bus die volgens de lijnfilm als extra bus naar Zernike of naar de Grote Markt rijdt.

Een filmpje van de Groningse bussen in Marokko:

