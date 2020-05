Oude Bieb in Lewenborg op 8 juni weer open

nieuws

De Oude Bieb in Lewenborg gaat op maandag 8 juni weer open. Door de coronacrisis was het sociaal ontmoetingscentrum in Lewenborg geruime tijd dicht.

Er zijn nog wel diverse beperkingen. Zo wordt er op afspraak gewerkt, omdat er maar acht mensen tegelijkertijd in de ontmoetingsruimte mogen komen vanwege de anderhalve meterregel.

Ook de kringloopwinkel is in de middag beperkt open van dinsdag tot en met vrijdag. Er mogen maar vier mensen tegelijkertijd in. Voor het inleveren van spullen kan men alleen in de ochtend langs komen.

Daarnaast zijn er diverse andere maatregelen genomen om aan de coronaregels te voldoen.