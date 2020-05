Oranjewijk steunt de plaatselijke horeca

oogochtendshow

Foto: Rick van der Velde

De bewonersverenigingen van de Oranjewijk steunen de plaatselijke horeca. Dit doen ze door posters te verspreiden, waarop de afhaalmogelijkheden van plaatselijke café’s en restaurants worden gepromoot.



Daarnaast wordt ook gewezen op de mogelijkheid om waardebonnen hiervoor aan te schaffen. Dat vertelde Leon Dirxen maandagochtend in de OOG Ochtendshow. Dirxen is bestuurslid van de Noorderplantsoenvereniging. Volgens hem is de actie bedacht door een kopieerwinkel in de Kerklaan, die ook de posters belangeloos heeft gedrukt en aangeboden.

Deze posters zijn door de buurtverenigingen van de Noorderplantsoen en Oranjebuurt verspreid.

Het doel is om op deze manier de horeca te steunen en dat de levendigheid in de buurt behouden blijft, aldus Dirxen. Volgens hem zijn de ondernemers er erg blij mee en slaat de actie goed aan. Er zijn nu meer bewoners die bestellingen doen bij de restaurants.

Dirxen was maandagochtend te gast in de OOG Ochtendshow. Het interview is hier te beluisteren.