Optimisme bij wethouder De Rook ondanks tegenvallende verkoop bedrijfsterrein

Foto Gemeente Groningen

In de regio Groningen-Assen werd in 2019 slechts 6.7 hectare aan nieuw bedrijfsterrein verkocht. Dat is minder dan in 2017 (26.1 ha) en 2018 (11.5 ha). Ook is het beneden het meerjarige gemiddelde dat het RGA, het stedelijke netwerk tussen Assen en Groningen, had verwacht.

Wethouder Paul de Rook blijft echter optimistisch over de toekomstige uitgifte van bedrijfsgrond. “Zo’n jaarlijkse monitor is slechts een momentopname. Gesprekken met bedrijven over grondverkoop duren soms jaren. Daardoor kan de uitgifte van jaar tot jaar flink verschillen. Ik verwacht dan ook dat het meerjarig gemiddelde in 2020 gehaald zal worden”, zo vertelt De Rook namens de samenwerkingsorganisatie Regio Groningen-Assen (RGA).

Volgens De Rook worden er momenteel serieuze gesprekken gevoerd met een aantal bedrijven die willen uitbreiden of zich willen vestigen in de regio. “De laatste weken benaderen ondernemers mij met ideeën en voorstellen waarbij ze ook zeer creatief denken in kansen en mogelijkheden voor de hele regio. Die veerkracht is fantastisch. Juist nú willen we deze bedrijven graag de ondersteuning geven die ze nodig hebben!”

De Rook houdt echter met het oog op de coronacrisis nog wel een slag om de arm. “Het is moeilijk te voorspellen wat daarvan de effecten zullen zijn. Maar ik ben optimistisch over de investeringsbereidheid van ondernemers in onze regio.”