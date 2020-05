Opnieuw kamervragen over ‘paspoortprofessor’ Kochenov

nieuws

Dimitry Kochenov - Foto: Mara Ispas via Wikimedia Commons (CCy 4.0)

Het CDA, de SP, D66, en de PvdA hebben vrijdagmiddag opnieuw vragen gesteld aan minister Van Engelshoven van Onderwijs over de rol van RUG-professor Kochenov in de promotie van de verkoop van paspoorten. De Tweede-Kamerleden willen schriftelijk weten waar het onderzoeksrapport van de Rijksuniversiteit Groningen over deze zaak blijft en wat de uitkomsten zijn.

Het onderzoek naar de nevenactiviteiten van Kochenov, die de bijnaam ‘de paspoortprofessor’ kreeg, zou in het eerste kwartaal van 2020 openbaar gemaakt worden en worden gedeeld met de kamer. Maar het rapport is nog niet verschenen. De kamerleden vragen de minister dan ook om het rapport zo snel mogelijk in het openbaar met hen te delen.

Daarnaast vragen de fracties zich af of Kochenov in de periode tussen september 2019 (de affaire kwam toen aan het licht) en nu nog nevenactiviteiten op het gebied van de advisering over de verkoop van paspoorten verricht.

Dimitry Kochenov kwam in opspraak omdat hij betaald advies aan de Maltese regering gaf over de handel in paspoorten. Daarnaast bleek, uit onderzoek van Nieuwsuur, dat Kochenov gewerkt heeft voor organisaties die financiële belangen hebben bij de paspoorthandel. Het stelde een onderzoek in naar de hoogleraar.