Opluchting bij ondernemers, ‘maar nog een zware en onzekere toekomst’

Ondernemers zijn opgelucht dat de coronamaatregelen iets versoepeld kunnen worden. Het kabinet maakte woensdagavond bekend dat Nederland langzaam van het slot gaat.

“Ik ben heel erg opgelucht en blij!”, zegt Sylvia Görtz, eigenaresse van een nagelsalon in Haren. Vanaf 11 mei mogen contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, weer open. Dat betekent dat ook Görtz vanaf maandag haar klanten weer kan ontvangen. “Ik ben de hele dag al bestookt met appjes, berichten en telefoontjes van klanten die graag weer willen komen. Vanaf maandag 9.00 uur is iedereen weer welkom, ik ben er klaar voor, mét de nodige maatregelen natuurlijk.”

Die maatregelen nam ze een paar weken geleden al in de hoop snel open te kunnen. Zo plaatste ze een acrylscherm met een opening waar de klant een hand doorheen kan doen. Door het scherm wordt zowel Görtz als de klant beschermd. Ook werkt ze met een mondkapje en desinfectiemiddel.

Vanaf juni volgt de horeca. Vanaf 1 juni mogen de terrassen weer open voor maximaal tien personen waarbij de gasten op anderhalvemeter afstand van elkaar moeten blijven. Daarnaast kunnen de deuren van restaurants en kroegen weer open, waarbij er op reservering maximaal dertig personen naar binnen mogen. Arjen Kaptein en Martin Rudolphie, eigenaren van drie horeca-ondernemingen in de stad, zijn blij dat ze weer aan het werk kunnen. “We zijn blij dat we onze gasten weer van dienst kunnen en mogen zijn,” laat Kaptein weten. “Ook onze koks en bediening staan te trappelen om weer te mogen beginnen.”

Toch zijn er bij hen nog veel onzekerheden. Twee weken geleden voerden ze nog actie met andere horecaondernemingen om aandacht te vragen voor de problemen die een anderhalvemetersamenleving zouden veroorzaken. “Bij ons Grandcafé kunnen we ons wel aan de anderhalvemeter regel houden. Bij onze andere ondernemingen wordt dat moeilijker, daar is minder ruimte. Dan wordt het erg lastig om een positief resultaat te gaan behalen. Onze sportsbar op de Zernike campus moeten we zoals het er nu uitziet gesloten houden tot 1 september, want sportende studenten zijn er toch niet.” Daarom proberen ze ook andere oplossingen te vinden. “Zo zijn we bezig om afhalen en bezorgen op poten te zetten zodat we er alles aan doen om overeind te kunnen blijven. Dus enerzijds zijn we blij dat we weer wat kunnen doen, maar anderzijds is er nog een hele zware en onzekere toekomst voor ons en onze collega’s.”