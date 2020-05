Oplossing voor conflict eindexamens speciaal onderwijs

nieuws

Bij een debat in de Tweede Kamer is woensdagmiddag een oplossing gevonden voor een conflict dat was ontstaan over de eindexamens in het speciaal voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen nu tot januari de tijd om hun examen te halen.

Vorige maand besloot minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs dat de Centrale Eindexamens in het voortgezet onderwijs vanwege de coronacrisis niet doorgingen. Voor het speciaal voortgezet onderwijs werd echter besloten dat de examens wel door moesten gaan. Volgens Slob kan dit niet anders omdat binnen deze staatsexamens het mondeling examen erg belangrijk is. De beslissing zette de verhoudingen met verschillende Kamerleden op scherp. De leerlingen zitten namelijk al weken thuis en volgen online les. Ze zouden daarom onvoldoende voorbereid zijn op de examens.

Woensdagmiddag werd er toch een compromis gevonden. De mondelinge examens gaan door maar de leerlingen krijgen tot januari de tijd om deze succesvol af te sluiten. Ook krijgen ze vier herkansingen en kunnen ze al aan hun vervolgopleiding beginnen als ze nog geen diploma hebben. Het voorstel werd ingediend door D66 en het CDA en minister Slob had daar wel oren naar.

Het speciaal voortgezet onderwijs biedt opleidingen voor middelbare scholieren die een lichamelijke of fysieke beperking hebben.

