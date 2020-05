Open brief GBB-voorzitter aan Rutte over gebrek aan veiligheid onder Groningers

nieuws

Naar aanleiding van de twee aardbevingen van afgelopen zaterdag in heeft de voorzitter van de Groninger Bodem Beweging Jelle van der Knoop zondagavond een open brief aan premier Mark Rutte gestuurd. Met de brief vraagt Van Der Knoop aandacht voor de veiligheid van Groningers, die in deze tijd noodgedwongen thuis moeten blijven, maar zich daar niet veilig voelen.

“Hier in Groningen heeft dit advies een dubbele lading. Hier moeten huizen worden versterkt, omdat deze niet veilig zijn vanwege de aardbevingen. Gedwongen thuiszitten geeft veel Groningers daarom een dubbel gevoel van onveiligheid. Bovendien komt uit herhaaldelijk wetenschappelijk onderzoek naar voren dat de ramp in slow motion die zich hier in Groningen voltrekt, ernstige fysieke en mentale gevolgen met zich meebrengt. Vanwege het gevoel van onveiligheid, het steeds opnieuw je recht moeten halen, schade moeten melden, etc. Mensen gaan eraan onderdoor”, zo schrijft Van Der Knoop.

Volgens Van Der Knoop staat de daadkracht van het kabinet in schril contrast met haar beleid in Groningen: “De onveiligheid in eigen huis in Groningen wordt nauwelijks bestreden. Het is een voortdurend gevecht tussen regio en Den Haag om het geld. De versterking van de huizen in Groningen zou in 2013 beginnen. We zijn 7 jaar verder en nog geen 4% van de huizen is versterkt. In dit tempo zijn we hier nog minstens 100 jaar mee bezig. Is onveiligheid toch acceptabel?”

Naast de Open Brief is de Groninger Bodembewiging een actie gestart op sociale media, getiteld #FakkelvoorGroningen geef ‘m door!’ Volgens de Groninger Bodembeweging zijn op zowel Twitter als Facebook veel mensen die gehoor geven aan de actie.