“Op Pinkstermaandag 23 graden, daarna 27 graden en regen”

Foto: Johan Bosklopper

Op Pinkstermaandag gaat het 23 graden worden, daarna wordt het nog warmer maar neemt ook de kans op neerslag toe. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag zijn er flinke perioden met zon en zijn er een paar vriendelijke stapelwolken”, zegt Kamphuis. “Bij een matige wind uit het noorden, kracht vier, wordt het ongeveer zeventien graden. In de nacht naar vrijdag is het helder en daalt het kwik naar zeven graden. Vrijdag overdag wordt het bij veel zon negentien of twintig graden. De wind komt dan uit het noordoosten, kracht drie of vier.”

Het Pinksterweekend gaat vervolgens warm verlopen. “Zaterdag is er flink wat zon maar zijn er ook stapelwolken. Het wordt dan twintig graden. Pinksterzondag wordt een kopie van de zaterdag en wordt het negentien of twintig graden. Pinkstermaandag wordt duidelijk al warmer met 23 graden waarbij de zon alle ruimte krijgt.” Na Pinkstermaandag wordt het waarschijnlijk nog warmer. “Op dinsdag kan het 25 graden worden en op woensdag kan het kwik wel eens oplopen naar 25 of 27 graden. Maar we zien dan ook dat de kans op een bui toe gaat nemen. Donderdag lijkt de temperatuur dan een vrije val te gaan maken naar vijftien graden waarbij er ook dan kans is op een bui.”