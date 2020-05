Op één na laagste hoeveelheid zout ooit in winter verbruikt

nieuws

Strooiwagens hebben afgelopen winter zestien miljoen kilo zout gestrooid in ons land. In slechts één winter werd er nog minder zout verbruikt.

Rijkswaterstaat meldt dat in de winter van 2013-2014 er twaalf miljoen kilo zout verbruikt werd. De winter van 2019-2020 staat met zestien miljoen op plaats twee. De reden dat er weinig gestrooid hoefde te worden was de relatief zachte winter. Volgens het KNMI was het in de maanden december, januari en februari gemiddeld 6,4 graden Celsius. Hiermee was de winter de op één na zachtste winter sinds het begin van de metingen. Alleen de winter van 2006-2007 was zachter.

Het meeste zout werd verbruikt in de nacht van 27 op 28 februari. Toen werd er door strooiwagens zo’n twee miljoen kilo zout op de wegen gestrooid. De eerste strooiactie vond op 20 november plaats. De laatste keer dat de wagens uitrukten was op 31 maart.