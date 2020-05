Ook bewoners binnenstad mogen niet fietsend van en naar huis

nieuws

Foto: Hielke Boersma

Nu de binnenstad van Groningen in de middag wordt afgesloten voor fietsers, mogen ook bewoners van de binnenstad niet van en naar hun eigen huis fietsen. Alleen mensen die door het verbod echt in de problemen komen, kunnen volgens een woordvoerder van de gemeente aankloppen voor een uitzondering.

“In principe geldt het verbod voor iedereen, ook voor bewoners van de binnenstad. Maar als mensen echt problemen ondervinden van het verbod, bijvoorbeeld als ze echt hun huis niet meer uit komen zonder te fietsen, dan kunnen ze bij de gemeente aankloppen. Dan gaan we samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen”, aldus woordvoerder Natascha van ’t Hooft.

Donderdag maakte de gemeente bekend dat drukke winkelstraten in de binnenstad per 1 juni tussen 12.00 en 19.00 uur verboden gebied zijn voor fietsers. Het gaat onder meer om de Brugstraat, Guldenstraat en Vismarkt. De maatregelen zijn nodig om meer ruimte te scheppen voor het winkelend publiek tijdens de coronacrisis. Het parkeren van rijwielen in de drukke winkelstraten is ook niet meer toegestaan. Fietsers kunnen dus het beste om de binnenstad heen rijden