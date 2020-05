Onzekerheid over doorgaan Koningsdag- en Bevrijdingsfestiviteiten 2021

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Grote evenementen kunnen pas weer doorgaan als er een vaccin is tegen het coronavirus. Dat staat in een brief van het kabinet waarin de versoepelingen van de coronamaatregelen uitgelegd worden.

Wanneer een vaccin beschikbaar is, is onbekend. Verspreid over de hele wereld wordt er in tientallen laboratoria dag en nacht gewerkt aan een vaccin. Sommige bedrijven zijn vergevorderd waarbij men al toe is aan de stap om vaccins te testen op mensen. “We hopen dat er snel een vaccin is”, schrijft minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid. “Maar we houden er rekening mee dat dit langer dan een jaar gaat duren.” Tot die tijd zijn massale evenementen met een landelijke uitstraling niet mogelijk.

Bij massale evenementen met een landelijke uitstraling moet gedacht worden aan de grote Koningsdagfestiviteiten en de festivals op Bevrijdingsdag maar ook andere grote evenementen die veel publiek trekken. Op dit moment zijn grote evenementen tot 1 september verboden. Het kabinet gaat voor 1 september beslissen wat er gebeurt met de evenementen na deze datum. Wel duidelijk is dat het betaald voetbal vanaf 1 september haar wedstrijden weer mag spelen. Publiek is dan echter niet welkom.