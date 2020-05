Online pubquiz om geld op te halen voor FC Groningen

Wie is de topscorer aller tijden van FC Groningen, of wie speelde de meeste wedstrijden voor de club? Dat zijn vragen die je kan verwachten in een pubquiz die vrijdagavond vanuit Proeflokaal Hooghoudt georganiseerd wordt samen met Kon Veel Minder de Podcast.

De pubquiz wordt georganiseerd om geld op te halen voor FC Groningen, dat door de coronacrisis in de financiële problemen zit. Iedereen die geïnteresseerd is in FC Groningen of pubquizzen kan zich opgeven via de website van de podcast. Op de dag van de quiz krijgen deelnemers een mail met een link naar een livestream op Youtube. Ook krijgen ze links naar de antwoordformulieren.

De opbrengst gaat naar de supportersvereniging van de club, die er een goed doel voor kiest. “Dat kan zijn voor seizoenkaarten die uiteindelijk terechtkomen bij mensen die momenteel een seizoenkaart niet kunnen veroorloven,” zegt Thijs Faber van Kon Veel Minder de Podcast. “Misschien door de coronacrisis of daarvoor ook al niet, zodat zij ook naar FC Groningen kunnen. Maar het kunnen ook andere maatschappelijke projecten zijn rondom de cultuur van FC Groningen.”

De podcastmakers hopen 100 deelnemers te halen, waarmee ongeveer 2000 euro voor de club zou worden opgehaald.