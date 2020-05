Onderzoek naar ‘kuchschermen’ in horeca

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Onderzoeksinstituut TNO gaat onderzoek doen naar de werking van zogeheten kuchschermen in de horeca. Minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid heeft opdracht gegeven voor het onderzoek.

TNO gaat onderzoeken of het plaatsen van deze schermen zinnig is zodat het niet nodig is om altijd anderhalve meter afstand te bewaren. De proef wordt uitgevoerd in Rotterdam en in Tilburg. Op deze locaties gaan onderzoekers kijken wat het effect is van zulke kuchschermen in restaurants en café’s.

Grapperhaus noemt het onderzoek belangrijk. “De afgelopen weken heb ik meerdere ondernemers gesproken. Zij zijn blij dat ze weer gasten mogen ontvangen maar ze worstelen wel met de indeling van hun restaurants, café’s en terrassen. Daarom willen we hen graag tegemoetkomen en starten we deze proef.” De minister hoopt dat het onderzoek in een aantal weken klaar is.