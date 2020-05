nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het onderzoek naar de handgranaat die maandag onder een auto aan de Paracelsusstraat in Corpus den Hoorn werd aangetroffen is nog in volle gang.

Het explosief ligt bij het Nederlands Forensisch Instituut. Daar wordt onderzoek gedaan naar mogelijke sporen en de herkomst van de handgranaat.

De granaat werd maandag aan het einde van de ochtend gevonden. De straat werd daarvoor twee uur afgesloten.