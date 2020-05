“Onbewaakte spoorwegovergangen sneller opheffen”

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Het opheffen van onbewaakte spoorwegovergangen moet sneller. Dat zegt Wim Eilert van spoorvakbond VVMC maandag.

Aanleiding voor de oproep is het treinongeluk vrijdagmiddag nabij Hooghalen. Bij dit ongeluk botste een Sprinter van de NS op een landbouwvoertuig. De machinist van de trein kwam hierbij om het leven, twee treinreizigers raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op een onbewaakte overweg. De vakbond doet maandag een klemmend beroep op staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur om haast te maken met het aanpakken van overwegen die niet zijn uitgerust met spoorbomen, bellen en lampen.

In Nederland zijn er op dit moment nog 159 onbeveiligde overwegen. Een aantal bevinden zich in het Noorden. Al in 2018 gaf de staatssecretaris aan dat al deze overwegen aangepakt zouden gaan worden. Het streven was om dit binnen vijf jaar af te ronden waarbij of voor opheffing gekozen zou worden of om de overwegen te beveiligen. “Voor de collega in Hooghalen komt dit te laat”, zegt Eilert. “Wij vinden ook dat eventuele bestuurlijke problemen met gemeenten, provincies, lokale grondeigenaren en rechthebbenden echt sneller opgelost moeten worden. Indien mogelijk moet de staatssecretaris sneller haar aanwijzingsbevoegdheid gebruiken. Alles om meer dodelijke slachtoffers en leed te voorkomen.”

Van Veldhoven liet zaterdag weten dat er een onderzoek is ingesteld naar aanleiding van het ongeluk bij Hooghalen. De staatssecretaris wil de precieze toedracht snel boven tafel krijgen.