OM eist drie jaar cel tegen in terreurverdachte uit Beijum

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft maandag drie jaar cel geëist tegen een in Beijum woonachtige Algerijn. De verdachte zou lid zijn van terreurorganisatie Islamitische Staat en een aanslag hebben voorbereid. Dat meldt De Telegraaf.

De man werd in februari 2019 gearresteerd op een vakantiepark in De Lutte (Overijssel). In zijn woning in Beijum, werd een rugzak gevonden met een pistool. De politie vond op zijn telefoon chats met Syriëgangers, waarin geweld werd verheerlijkt. Ook vond de politie video’s van onthoofdingen.

De politie kwam de man op het spoor dankzij tips van de AIVD, de man zou informatie over explosieven inwinnen. De verdachte zelf ontkent alle beschuldigingen.