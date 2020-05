Oliebedrijven willen meer geld voor stopzetting gaswinning in Groningen

nieuws

Foto: Defence.gov

Oliebedrijven Shell en ExxonMobil willen meer geld voor het stopzetten van de gaswinning in Groningen. De bedrijven zijn het met het kabinet niet eens geworden over de hoogte van de compensatie voor de stopzetting. Dat heeft minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken dinsdagmiddag laten weten.

“De partijen zijn er helaas niet in geslaagd om langs de weg van onderhandeling op alle punten tot overeenstemming te komen”, schrijft Wiebes in een Kamerbrief. “Daarom gaat de zaak nu voorgelegd worden aan een onafhankelijk arbitragepanel.” In Groningen wordt de gaswinning in 2022 in plaats van 2030 stopgezet. Door deze snellere afbouw zijn er gemiste inkomsten. Shell en ExxonMobil opereren in Groningen onder de vlag van de NAM en zij willen hiervoor een vergoeding. De Staat wil daar juist niet voor betalen, waardoor het arbitragepanel zich hier nu over moet gaan buigen.

Een ander onderdeel waar geen afspraak over gemaakt kon worden is de gasopslag in Norg. Daarvoor geldt de principeafspraak dat deze opslag tot september 2027 gebruikt wordt. Over de extra kosten die hierbij komen kijken worden de partijen het niet eens. Ook dit moet het arbitragepanel nu gaan berekenen. Shell en ExxonMobil kregen vorig jaar al een voorschot van negentig miljoen euro vanwege het eerder stopzetten van de gaswinning in Groningen. De twee oliebedrijven vinden dat ze recht hebben op meer geld.

Verschillende Kamerleden hebben inmiddels al laten weten niet blij te zijn. Onder andere Tweede Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks noemt het een schande dat de bedrijven weer het onderste uit de kan willen.

Het is een schande dat ⁦@Shell_Nederland⁩ en ⁦@exxonmobil⁩ weer het onderste uit de kan willen door via arbitrage extra compensatie te eisen voor versneld terugdraaien vd #gaswinning. Alleen ‘n vergoeding voor nieuwe inzet #Norg is redelijk. https://t.co/j9sjIpOWcc — Tom van der Lee (@TomvanderLee) May 26, 2020