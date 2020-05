NS: ‘Vanaf 2 juni reguliere dienstregeling; winkels op stations geleidelijk weer open’

nieuws

Foto Andor Heij

Vanaf 2 juni rijdt NS volgens een ‘dienstregeling in nationaal belang’. Reizigers kunnen dan grotendeels weer van de reguliere dienstregeling gebruik maken. Vanaf 20 mei gaan de winkels op de stations geleidelijk weer open.

De NS benadrukt dat de treinen alleen voor noodzakelijke reizen bedoeld blijven. Vanaf 2 juni rijdt NS de reguliere dienstregeling, met uitzondering van de nachttreinen en enkele andere treinen. Vanaf 20 mei gaan tussen Zwolle-Amsterdam, Uitgeest-Rotterdam, Hoorn Kersenboogerd-Leiden Centraal en Amsterdam Centraal-Amersfoort Vathorst op de drukke tijdstippen langere treinen rijden. In alle treinen zullen alleen de stoelen aan de raamzijde beschikbaar zijn en daarmee is per trein ongeveer 50% van de stoelen beschikbaar. Deze zijn met een groene sticker aangeduid. Als er geen groene stoel beschikbaar is, moeten reizigers een volgende trein te nemen. Mondkapjes in de trein blijven verplicht.

Op stations geldt de 1,5-meterregel. Op stations zijn stickers, pictogrammen en afstandslijnen aangebracht om deze onder de aandacht te brengen. Vanaf 20 mei zullen geleidelijk ook weer meer winkels en services op het station open gaan. Bij verschillende winkels op het station kunnen reizigers een mondkapje kopen.