NS: “Uitdelen van boetes heeft niet onze prioriteit”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het uitdelen van boetes aan reizigers die zich vanaf komende week niet houden aan de coronamaatregelen heeft niet de prioriteit van de NS. Dat laat het vervoersbedrijf aan nu.nl weten.

Vanaf komende week wordt het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht. Ook moeten reizigers zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar houden. Conducteurs en stewards kunnen reizigers hier op beboeten. “Wij zijn en blijven een servicebedrijf”, laat een woordvoerder weten. “Een boete is voor ons een middel, maar het is nooit een doel. Natuurlijk zullen we reizigers wel waar nodig aanspreken”.

De NS geeft aan dat het ook uit gaat van de eigen verantwoordelijkheid van reizigers. “Wat we nu zien is dat de meeste reizigers echt wel gehoor geven aan de oproepen en zich dus aan de regels houden.” Om de regels onder de aandacht te brengen zijn op de stations stickers en informatieborden geplaatst. De boete voor het niet dragen van een mondkapje bedraagt 95 euro.