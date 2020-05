NS gaat testen met aanmeldservice om drukte in treinen te spreiden

nieuws

De NS gaat de komende tijd experimenteren met een aanmeldservice. Bij de test moeten reizigers zich van tevoren aanmelden als ze met de trein willen reizen.

Het spoorwegbedrijf denkt dat de service helpt om de drukte in de treinen beter te kunnen spreiden. Het idee is ontstaan naar aanleiding van een enquête onder 46.000 reizigers. Twee derde van de respondenten gaf aan begrip te hebben als een aanmeldservice wordt ingesteld. Voor de NS is dat aanleiding om de test op te tuigen.

Hoe de service precies gaat werken is nog onbekend. De NS wil komende week het plan technisch uit gaan werken en testen. Reizigers zullen door het bedrijf worden uitgenodigd om deel te nemen.