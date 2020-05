Nog geen duidelijkheid over vakanties in de zomer

nieuws

Er kan nog geen duidelijkheid gegeven worden over vakanties in de aanstaande zomervakantie. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) gezegd tijdens de persconferentie dinsdagavond.

Het kabinet buigt zich de komende tijd over adviezen over de zomervakantie. Frankrijk wil zijn grenzen in de zomermaanden gesloten houden maar andere landen als Italië en Spanje hebben laten weten de grenzen open te willen doen. In Nederland geldt voor reizen naar het buitenland nog altijd een ‘code oranje’. Dit betekent dat er alleen gereisd mag worden als het strikt noodzakelijk is.

Wanneer een definitief advies over de zomervakantie verwacht kan worden is nog onbekend. Dit gebeurt op basis van het beleid van andere landen en de besmettingsrisico’s. “We kijken ook of er wel of geen risicobeperkende maatregelen genomen moeten worden als mensen terugkomen van vakantie”, aldus Rutte. De premier legde niet uit wat hij daarmee bedoelt, maar waarschijnlijk doelt hij op een thuisquarantaine van veertien dagen wanneer mensen weer thuis komen.