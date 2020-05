Nog geen advies over heropenen sportscholen

nieuws

Bron foto: Bill Couch / Flcikr / CC 2.0-by-nc-nd

Het Outbreak Management Team, het OMT, gaat het kabinet nog geen advies geven over het heropenen van sportscholen. Wel is er gesproken over voorwaarden waar de heropening in de toekomst onder kan gaan gebeuren.

De NOS meldt dinsdagmiddag dat verschillende bronnen binnen het OMT melden dat sportscholen geduld moeten hebben. In de gesprekken is nog geen precieze datum genoemd. Aanleiding voor de uitspraak van het OMT is een verzoek van minister Martin van Rijn (PvdA) van Medische Zorg. Van Rijn sprak vorige week met sportschool- en fitnessbranchehouders waarin hij beloofde te zullen kijken of de sector ook eerder dan 1 september geopend kan worden. Het OMT heeft hier de afgelopen dagen naar gekeken en daaruit blijkt dus dat een heropening er voorlopig niet in lijkt te zitten.

Waarom het OMT geen advies geeft heeft te maken met dat er op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten er onvoldoende bewijs is dat aerogene transmissie een rol speelt in de verspreiding van het virus. Daarbij spelen ook vragen over ventilatie en luchtverversing mee maar ook in welke mate hijgende en zwetende sporters in een binnenruimte virusdeeltjes kunnen verspreiden.

Als het kabinet het advies overneemt om de sportscholen voorlopig niet te heropenen dan wordt een kort geding, die tegen de staat is aangespannen, doorgezet. Sportscholen zien nu al dat veel leden weglopen en dat veel scholen het niet gaan overleven als men tot 1 september moet wachten met heropenen.