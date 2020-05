NL-Alert ook op vertrekborden van NS te zien

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij de eerstvolgende test van het NL-Alert zal het controlebericht ook op de digitale vertrekborden van de NS te zien zijn. Dat heeft de organisatie achter NL-Alert bekendgemaakt.

De eerstvolgende test vindt op maandag 8 juni om 12.00 uur plaats. Met het versturen van een zogeheten controlebericht kunnen gebruikers checken of hun smartphone goed is ingesteld. Daarnaast zal het bericht ook op diverse andere schermen te zien zijn. In Groningen gaat het bijvoorbeeld om reclameschermen, digitale borden van de gemeente en vanaf nu dus ook op de vertrekborden van de NS op het Hoofdstation.

Een NL-Alert wordt verstuurd als zich een noodsituatie voordoet. Bijvoorbeeld een grote brand, een terroristische aanslag of onverwacht noodweer. Door de berichten ook op de vertrekborden op het station te projecteren hoopt de organisatie dat meer mensen direct goed geïnformeerd worden wat er aan de hand is en wat ze moeten doen.