Nieuwe regels voor horeca: twee mensen binnen anderhalve meter

Foto: Sebastiaan Scheffer

Twee mensen die geen familie van elkaar zijn mogen vanaf 1 juni, als de horeca weer open gaat, toch aan een tafel binnen anderhalve meter van elkaar zitten. Dat blijkt uit een nieuw protocol van de Koninklijke Horeca Nederland.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat alleen mensen die tot dezelfde familie behoren binnen anderhalve meter van elkaar zouden mogen komen. Dankzij een intensive lobby van de branchevereniging is het kabinet nu overstag gegaan. De branchevereniging laat verder weten dat er de komende tijd met schotten getest gaat worden. Als deze resultaten positief zijn kunnen deze schotten gebruikt worden op terrassen waar de anderhalve meter afstand niet goed gewaarborgd kan worden.

Voor de rest blijven de regels onveranderd. In een restaurant mogen vanaf 1 juni maximaal dertig gasten zitten die van tevoren hebben moeten reserveren. Bij ontvangst worden de gasten onderworpen aan een controlegesprek. Als een groep met drie mensen of meer komt moet gevraagd worden of men tot dezelfde familie behoord. Als dit niet zo is, moeten mensen meer afstand houden. Voor terrasbezoek is reservering niet nodig, maar krijgen gasten wel te maken met een controlegesprek.