Nieuwe phishingmail Rabobank in omloop

Er is een nieuwe phishingmail in omloop, die in naam van Rabobank wordt gestuurd. In de mail wordt opgeroepen een Rabo Scanner Plus aan te vragen. De e-mail is echter 100% nep.



In de mail wordt opgeroepen naar een site te gaan om het apparaatje aan te vragen. Die site staat echter niet op naam van de Rabobank, maar van een particulier. In de e-mail staat een uitgebreid verhaal, over dat de Rabo Scanner Plus van nieuwe technologieën gebruik maakt en nu en in de toekomst meer betaalmogelijkheden zal bieden.

Er wordt gemeld dat de scanner alleen beperkte tijd kosteloos zal worden aangeboden en dat men snel moet reageren. Naast een nieuw apparaatje wordt ook beloofd een nieuwe betaalpas op te zullen sturen.

In 2015 werd dezelfde truuk ook al geprobeerd, toen de bank overstapte van de random reader naar de Rabo Scanner.

Iedereen die een dusdanige e-mail ontvangt, wordt aangeraden om rechtstreeks contact op nemen met de bank, zonder op de links in de e-mail te klikken.