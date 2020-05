“Nieuw skatepark moet op oude locatie hertenkamp komen”

nieuws

Een nieuw aan te leggen skatepark in de gemeente Groningen kan het beste gerealiseerd worden op de locatie van de oude Hertenkamp in het Stadspark. Dat laat Rollend Groningen woensdagavond weten.

Rollend Groningen is een collectief van skateboarded, bmx-end en inlineskatend Groningen en wordt ondersteund door ROOD Groningen. Het is ontstaan als reactie op de slechte staat van de skateparken in de gemeente. De huidige voorzieningen zijn te klein, zwaar verouderd en soms zelfs onveilig. Er is behoefte aan één grote centrale voorziening en die kan volgens het collectief het beste gerealiseerd worden in het Stadspark.

Hertenkamp gaat sluiten

“Het hertenkamp sluit na vijftig jaar zijn deuren omdat de kudde te groot is voor de omvang van het park en de staat van het kamp volgens de gemeente onwenselijk is. Het is volgens ons de perfecte locatie voor een nieuwe skatevoorziening”, laat het collectief weten. Een skatepark sluit volgens hen ook perfect aan bij het groene en openbare karakter van het park. Rollend Groningen benadrukt daarnaast dat het belang voor een nieuw centraal skatepark steeds groter wordt. De groei van de skatesport is momenteel exponentieel. De lokale skatewinkels geven aan nog nooit zo veel skateboards en inline skates verkocht te hebben als de afgelopen tijd.

Programma van Eisen

Samen met de gemeente wordt op dit moment gewerkt aan een Programma van Eisen. De locatie in het Stadspark staat bovenaan de lijst. Rollend Groningen hoopt dat nog voor het einde van het jaar met de bouw van het skatepark begonnen kan worden.