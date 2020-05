Nieuw seinportaal geplaatst bij voormalige Esperanto-overweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij de voormalige Esperanto-overweg is zondagmiddag met vereende krachten een nieuw seinportaal geplaatst. Het portaal vervangt een oud-portaal dat enkele dagen geleden werd verwijderd.

Tussen het Hoofdstation en het nieuwe opstelterrein De Vork wordt deze maand druk aan het spoor gewerkt. Zo wordt er een vierde spoor aangelegd, wordt de spoorwegovergang Esperanto ontmanteld en krijgt station Europapark een extra perron. Vanwege het nieuwe spoor en de installatie van wissels wordt ook het seinwezen opnieuw ingericht. In de oude situatie stond er een seinportaal voor de spoorwegovergang ter hoogte van de Verlengde Willemstraat. Het nieuwe portaal werd zondagmiddag met een kraan en hoogwerkers op zijn plaats gehesen honderd meter verderop tussen de Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat.

Belangrijkste verschil tussen de portalen is dat de nieuwe seinen uitgerust zijn met een cijferbak. Behalve de kleuren rood, geel en groen kan straks per rijweg in de cijferbak het cijfer 4, 6, 8, 10, 12 en 13 worden meegegeven. De cijfers staan voor de snelheden x 10 die bij het eerstvolgende sein bereikt moeten zijn. Behalve het seinportaal werd er zondagmiddag ook druk gewerkt aan het verwijderen van de fundamenten van oude portalen. Hier werd eveneens een kraan voor ingezet. Vanwege de werkzaamheden is er tot het eind van deze maand geen treinverkeer mogelijk richting Winschoten en Assen.