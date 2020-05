Netwerkstoring ProRail opgelost: “Reisinfo werkt weer, goederentreinen worden opgestart”

nieuws

Foto: Mx1991 - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31819907

De grote netwerkstoring waar spoorbeheerder ProRail sinds zondagmiddag mee kampte is maandagochtend opgelost. Op de stations kan weer reizigersinformatie worden weergegeven op de digitale borden.

De problemen begonnen zondagmiddag rond 14.00 uur. “Het betrof een storing waardoor we geen informatie op de vertrekborden konden weergeven”, vertelt een woordvoerder van ProRail. “Ook het omroepsysteem op de stations werkte niet. Reizigerstreinen konden we wel laten rijden, maar goederentreinen moesten stil blijven staan. Dit komt omdat goederentreinen gebruik maken van een systeem dat door de storing ook slecht bereikbaar was. Met dit systeem worden bijvoorbeeld de rangeerbewegingen en de zogenoemde ‘wagenlijsten’ geregeld.”

ProRail zette alles in het werk om het euvel zo snel mogelijk op te lossen. Dit lukte in de vroege maandagochtend. “De reisinformatie werkt weer, de goederentreinen rijden nog niet allemaal. Deze dienstregeling gaan we gefaseerd opstarten.”