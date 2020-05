Nervositeit bij NS over periode na 1 juni

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Medewerkers van de NS laten weten zich zorgen te maken over de periode na 1 juni als alle treinen weer gaan rijden. Hun zorgen deelden ze woensdagochtend met premier Mark Rutte (VVD).

Vanaf 1 juni gaat de NS weer een reguliere dienstregeling rijden. Personeel is bang dat het vanaf deze datum veel te druk gaat worden in het openbaar vervoer waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan waarin het coronavirus zich makkelijk kan verspreiden. De zorgen die leven deelden de personeelsleden met de minister-president en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur. Het duo bracht een werkbezoek aan station Den Haag Centraal en ging daar in gesprek met medewerkers van het vervoersbedrijf.

Het wordt de laatste tijd al drukker

Aan Rutte liet men weten dat het de laatste tijd al drukker wordt in de treinen. Een aantal keren moest er ook al een trein stilgezet worden omdat er teveel mensen in de coupe’s zaten waardoor de anderhalve meter afstand niet gewaarborgd kon worden. Vanaf 1 juni mogen treinen en bussen maar voor veertig procent gevuld zijn. Het dragen van mondkapjes is vanaf deze datum verplicht. Als reizigers geen beschermingsmiddelen dragen kunnen ze een bekeuring krijgen.

Vertrouwen

Rutte liet weten vertrouwen te hebben. “De trein is bedoeld voor mensen die het niet kunnen missen, die ermee naar hun werk moeten”, zei Rutte. “En zelfs tegen die mensen zeggen we, werk zo veel mogelijk gespreid zodat het niet te druk wordt.”