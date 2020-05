Neerslagtekort overstijgt recordjaar 1976

nieuws

Foto: Erick Bakker

Met een neerslagtekort van iets meer dan 100 millimeter in Groningen wordt op dit moment het droogterecordjaar van 1976 overtroffen. Dat blijkt uit de droogtegrafiek van het KNMI.

Landelijk ligt het neerslagtekort nu gemiddeld rond de 103 millimeter. In 1976 lag dit getal op 89,7. Volgens het KNMI ligt het neerslagtekort aan het eind van deze maand, als de vijftiendaagse verwachting mee wordt gerekend, op 133,7 millimeter. In 1976 gold er toen een tekort van 115,7. Alleen in het jaar 2011 was het rond deze tijd van het jaar nog droger. Op 16 mei was er toen een tekort van 113,2 en eind mei van 143,5.

De droogte zorgt nu al voor grote problemen in het land. In Utrecht is een sproeiverbod afgekondigd en verschillende waterschappen hebben al maatregelen genomen. Mocht het droog blijven dan kan dit grote consequenties hebben. Het zakken van het waterpeil in beken en sloten, die soms zelfs al droog staan, en het lager wordende grondwaterpeil, beschadigt de natuur. Dieren en planten sterven en ook de kwaliteit van het water verslechtert.

Of de komende weken neerslag gaat brengen in Groningen. Weerplaza voorspelt dat er volgend weekend wat regen kan komen. De schattingen betreffen enkele millimeters, maar dat zal te weinig zijn om het neerslagtekort te doen laten verdwijnen.