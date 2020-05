Neerslagtekort in Groningen opgelopen naar 130 millimeter

nieuws

Foto: Erick Bakker

Het neerslagtekort in de gemeente Groningen is woensdag opgelopen naar 130 millimeter. Dat blijkt uit de vijfde Droogtemonitor van dit jaar die door Rijkswaterstaat is opgesteld en woensdag gepubliceerd werd.

Na een overwegend natte winter is het vanaf maart overwegend droog. Volgens Rijkswaterstaat hebben we op dit moment te maken met het hoogst gemeten neerslagtekort voor deze tijd van het jaar ooit gemeten. Het gevolg is dat de grondwaterstanden met name op de hoge zandgronden laag zijn. Ook de aanvoer van water via de Rijn ligt onder de normale criteria. Om deze reden is er deze week opgeschaald naar niveau 1 ‘dreigend watertekort’. Dit betekent dat de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling actief is en de situatie op de voet volgt. Het volgende niveau is ‘feitelijk watertekort’, maar dat is voorlopig nog niet nodig.

De neerslag die afgelopen weekend viel heeft volgens Rijkswaterstaat maar beperkt verlichting gebracht. De effecten van de droogte zijn op dit moment het grootst in Oost- en Zuid-Nederland. De grondwaterstanden zijn daar gemiddeld zeer laag voor de tijd van het jaar. De komende tien dagen wordt er geen regen van betekenis verwacht. Ondanks verschillende sproeiverboden die in verschillende regio’s zijn ingesteld is de drinkwatervoorziening niet in gevaar.